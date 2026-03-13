ЦСКА оштрафовали за расизм в отношении игрока «Краснодара»

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
17:44, 13 марта 2026

ЦСКА оштрафовали на 1 млн рублей за расизм к форварду «Краснодара» Кордобе
Джон Кордоба. Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

ЦСКА оштрафовали на 1 миллион рублей за расизм в отношении форварда «Краснодара» Джона Кордобы. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«В двух эпизодах данного матча было так называемое уханье со стороны болельщиков ЦСКА. В секторе, кто мог скандировать уханье, было порядка семи‑восьми человек. Звуки были, это нарушение регламента», — сказал глава Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Артур Григорьянц.

Григорьянц отметил, что ЦСКА предпринял меры по установлению личностей людей, совершавших расистские выкрики. «Решение следующее: за совершение зрителями действий, направленных на унижение достоинства человека по признакам расы, оштрафовать ЦСКА на 1 миллион рублей», — заявил Григорьянц.

Во время первого матча полуфинала Кубка регионов ЦСКА переиграл «Краснодар» со счетом 3:1. После матча футболисты «быков» обратили внимание на проявления расизма со стороны фанатов красно-синих в отношении форварда команды Кордобы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok