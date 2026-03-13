ЦСКА оштрафовали за расизм в отношении игрока «Краснодара»

ЦСКА оштрафовали на 1 млн рублей за расизм к форварду «Краснодара» Кордобе

ЦСКА оштрафовали на 1 миллион рублей за расизм в отношении форварда «Краснодара» Джона Кордобы. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«В двух эпизодах данного матча было так называемое уханье со стороны болельщиков ЦСКА. В секторе, кто мог скандировать уханье, было порядка семи‑восьми человек. Звуки были, это нарушение регламента», — сказал глава Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Артур Григорьянц.

Григорьянц отметил, что ЦСКА предпринял меры по установлению личностей людей, совершавших расистские выкрики. «Решение следующее: за совершение зрителями действий, направленных на унижение достоинства человека по признакам расы, оштрафовать ЦСКА на 1 миллион рублей», — заявил Григорьянц.

Во время первого матча полуфинала Кубка регионов ЦСКА переиграл «Краснодар» со счетом 3:1. После матча футболисты «быков» обратили внимание на проявления расизма со стороны фанатов красно-синих в отношении форварда команды Кордобы.