Наука и техника
09:03, 13 марта 2026Наука и техника

В ударе «Томагавком» по детям в Иране обвинили ИИ

При ударе по школе для девочек в Минабе ракетой «Томагавк» использовали ИИ
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: U.S. Navy / Reuters

При ударе по школе для девочек в иранском Минабе ракетой Tomahawk («Томагавк») использовали искусственный интеллект (ИИ) и нейросети, пишет Telegram-канал «Военная хроника».

Издание замечает, что наличие у США и их партнеров развитых спутниковых группировок позволяет им многократно проверить выбор стационарной цели для удара.

«США, правда, упоминали еще и использование нейросетей при выборе целей. Но складывается ощущение, что после внедрения искусственного интеллекта кто-то решил сократить применение интеллекта обычного», — говорится в публикации, посвященной «разбору полетов» в США после удара по школе с детьми в Иране.

Ранее президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме заявил о продаже Ирану неназванными лицами американских крылатых ракет Tomahawk.

Также в марте газета The New York Times сообщила, что обломки ракеты, которой ударили по школе для девочек в Минабе в Иране, имеют маркировку боеприпасов США.

