Власти Катара прекратят оплачивать проживание застрявших в стране россиян

Застрявших в Катаре россиян обязали покинуть отели страны до 15 марта

Власти Катара прекратят оплачивать проживание застрявших в стране российских туристов 14 марта. Об этом пишет официальный Telegram-канал посольства России в арабской стране со ссылкой на местное управление по туризму.

Уточняется, что правительство прекратит действие программы «безвозмездного проживания туристов». Россиян обязали покинуть отели до 12:00 15 марта, либо же продлить бронирования за свой счет.

Также в посольстве подчеркнули, что катарская сторона настоятельно рекомендовала рассмотреть возможности покинуть страну в ближайшее время. Так, например, 14 марта в 11:40 состоится прямой рейс Qatar Airways из Дохи в Москву. Сообщается, что больше вылетов из ближневосточной страны до 28 марта авиакомпания не планирует. Кроме того, Катар можно покинуть наземным путем через Саудовскую Аравию.

Ранее брошенным в Катаре россиянам предложили лететь домой самостоятельно за 120 тысяч рублей. Уточнялось также, что вывозные самолеты из Дохи в Москву отправлялись с пустыми местами.