Путешествия
15:35, 13 марта 2026Путешествия

Власти Катара прекратят оплачивать проживание застрявших в стране россиян

Застрявших в Катаре россиян обязали покинуть отели страны до 15 марта
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Власти Катара прекратят оплачивать проживание застрявших в стране российских туристов 14 марта. Об этом пишет официальный Telegram-канал посольства России в арабской стране со ссылкой на местное управление по туризму.

Уточняется, что правительство прекратит действие программы «безвозмездного проживания туристов». Россиян обязали покинуть отели до 12:00 15 марта, либо же продлить бронирования за свой счет.

Материалы по теме:
Почему Иран бомбит ОАЭ и что уже разрушено в Дубае: от штаб-квартиры ЦРУ до торговых центров
Почему Иран бомбит ОАЭ и что уже разрушено в Дубае: от штаб-квартиры ЦРУ до торговых центров
1 марта 2026
«Телефоны начали издавать резкий звук». Тысячи россиян застряли в Дубае из-за ударов Ирана. Что происходит с туристами сейчас?
«Телефоны начали издавать резкий звук». Тысячи россиян застряли в Дубае из-за ударов Ирана. Что происходит с туристами сейчас?
1 марта 2026

Также в посольстве подчеркнули, что катарская сторона настоятельно рекомендовала рассмотреть возможности покинуть страну в ближайшее время. Так, например, 14 марта в 11:40 состоится прямой рейс Qatar Airways из Дохи в Москву. Сообщается, что больше вылетов из ближневосточной страны до 28 марта авиакомпания не планирует. Кроме того, Катар можно покинуть наземным путем через Саудовскую Аравию.

Ранее брошенным в Катаре россиянам предложили лететь домой самостоятельно за 120 тысяч рублей. Уточнялось также, что вывозные самолеты из Дохи в Москву отправлялись с пустыми местами.

