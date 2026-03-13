Реклама

Брошенным в Катаре россиянам предложили лететь домой самостоятельно за 120 тысяч рублей

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Raghed Waked / Reuters

Почти трем сотням россиян, брошенным в Катаре на фоне кризиса на Ближнем Востоке, предложили лететь домой самостоятельно за 120 тысяч рублей с человека. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Уточняется, что вывозные самолеты из Дохи в Москву отправлялись с пустыми местами, в связи с чем многие туристы остались в Катаре. Они рассказали, что им предложили самим оплатить себе визу в Саудовскую Аравию за 120 долларов (9,5 тысячи рублей), а также купить билеты до дома. При этом многие не могут себе позволить такие траты.

По информации МИД России, дипломатам удалось договориться с Qatar Airways о вывозе россиян из Дохи в Москву 14 марта. Тем, у кого не было билета, предложили приобрести его — стоимость составит около 250 тысяч рублей, указано на сайте перевозчика.

Ранее российские и зарубежные авиакомпании вывезли десятки тысяч туристов из стран Персидского залива на фоне обострения конфликта. Уточняется, что всего с Ближнего Востока вылетели 59 тысяч пассажиров с 2 по 11 марта.

