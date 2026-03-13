Реклама

14:09, 13 марта 2026ЭкономикаЭксклюзив

Влияние снятия санкций с российской нефти на курс рубля оценили

Экономист Разуваев: Снятие США санкций с российской нефти поддержит курс рубля
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Частичное снятие США санкций с российской нефти поддержит рубль, считает экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев. Влияние решения на курс национальной валюты он оценил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее США разрешили продажу российской нефти, которая была погружена на танкеры до 12 марта.

«Рост предложения валюты на рынке всегда поддерживает рубль. У нас в последнее время как-то это было не так, но, естественно, рубль — это все-таки сырьевая валюта, как канадский доллар. Это действительно несильно, но поддержит рубль и, главное, поддержит бюджет и денежные потоки компаний», — высказался аналитик.

По его мнению, американцы постепенно снимут все санкции с Мосбиржи и нефтяного сектора, а Европа — нет.

Спецпредставитель президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев уточнил, что США сняли ограничения на сто миллионов баррелей нефти из России, находящихся в транзите.

