15:27, 13 марта 2026Забота о себеЭксклюзив

Врач предупредила о смертельной опасности привычки курить на ходу

Кардиолог Бонадыкова предупредила о вреде для сердца привычки курить на ходу
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Nopphon_1987 / Shutterstock / Fotodom

Кардиолог «Скандинавского Центра Здоровья» Валерия Бонадыкова рассказала, почему курить на ходу может быть смертельно опасно. О последствиях этой привычки она предупредила в разговоре с «Лентой.ру».

«Во время ходьбы, особенно в быстром темпе, организм работает в режиме нагрузки: пульс повышается, дыхание учащается, так как сердцу нужно активнее доставлять кислород. Никотин же включает реакцию мобилизации, из-за чего сосуды сужаются, давление и частота сердечных сокращений стремятся подняться. Возникает неприятное наложение: потребность в кислороде растет из‑за движения, а условия доставки ухудшаются из‑за сосудистого спазма и компонентов дыма», — объяснила врач.

Кроме того, как отметила Бонадыкова, на улице многие люди торопятся, поэтому дышат поверхностно и делают короткие частые затяжки. Некоторые даже задерживают дыхание, чтобы быстрее получить никотин. По словам кардиолога, это приводит к тому, что человек ощущает перебои в ритме сердца.

Врач предупредила, что особенно опасно курить на ходу людям с гипертонией, ишемической болезнью сердца, перенесенными сердечно‑сосудистыми событиями, аритмиями, диабетом и выраженным атеросклерозом.

Ранее кардиолог Герман Гандельман рассказал, чем полезно картофельное пюре. По его словам, это блюдо благотворно влияет на работу сердца, так как в картофеле содержится калий.

    Обсудить
