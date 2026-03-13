Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
15:56, 13 марта 2026Из жизни

Высокопоставленного священника обвинили в краже из сетевого супермаркета

В США священник четыре раза совершил кражу в одном и том же магазине
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Jeff Swensen / Getty Images

В США высокопоставленного священника задержали на выходе из сетевого супермаркета из-за кражи. Об этом сообщает Click2Houston.

Главу епископальной церкви в Питтсбурге, 42-летнего Эйдана Смита, обвинили в краже на общую сумму более тысячи долларов (около 90 тысяч рублей). Он вынес из магазина Wallmart 27 упаковок с бейсбольными карточками. Согласно данным суда, он был арестован 27 февраля сразу после выхода из магазина. Священник прятал украденное под одеждой и в картонной коробке.

Охрана сообщила полицейским, что церковнослужитель уже не первый раз ворует в этой торговой точке. Записи камер наблюдения подтвердили, что в течение четырех предыдущих дней он также брал карточки и уходил, не заплатив.

В епархии заявили, что шокированы произошедшим, и пообещали провести собственное расследование. Епископ Кетлен Солак призвала паству молиться как за самого Смита, так и за его семью и всю общину. Священника уже отправили в административный отпуск. Его адвокат от комментариев отказался.

Материалы по теме:
Загадка монаха Кровавое убийство, яд и прыжок с башни. В древнем монастыре всплыло много тайн
Загадка монахаКровавое убийство, яд и прыжок с башни. В древнем монастыре всплыло много тайн
5 сентября 2018
Все от лукавого Знаменитый экзорцист 30 лет изгонял бесов и помог тысячам людей. Ему не верят до сих пор
Все от лукавогоЗнаменитый экзорцист 30 лет изгонял бесов и помог тысячам людей. Ему не верят до сих пор
2 мая 2020

Ранее сообщалось, что в Великобритании бывший охранник тюрьмы, который позже стал священником, оказался серийным насильником-педофилом. За время работы в пенитенциарной системе он совершил не менее 388 преступлений сексуального характера.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Шеф Пентагона выступил с важным объявлением об ударах по Ирану

    Зеленский прокомментировал решение Трампа снять санкции с России

    Сосед России усилит сотрудничество со странами НАТО

    Названо возможное местонахождение тела третьего пропавшего под Звенигородом ребенка

    Россиянин из винтовки прострелил глаз несовершеннолетнему

    В российской школе сорвали массовое убийство

    Европа начала переговоры с Ираном

    Раскрыт срок появления беспилотных электросудов в Москве

    Киев уличили в намеренном загрязнении главного источника воды соседней страны

    Появились новые подробности о насмерть замерзшем в тайге с сыном россиянине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok