Высокопоставленного священника обвинили в краже из сетевого супермаркета

В США священник четыре раза совершил кражу в одном и том же магазине

В США высокопоставленного священника задержали на выходе из сетевого супермаркета из-за кражи. Об этом сообщает Click2Houston.

Главу епископальной церкви в Питтсбурге, 42-летнего Эйдана Смита, обвинили в краже на общую сумму более тысячи долларов (около 90 тысяч рублей). Он вынес из магазина Wallmart 27 упаковок с бейсбольными карточками. Согласно данным суда, он был арестован 27 февраля сразу после выхода из магазина. Священник прятал украденное под одеждой и в картонной коробке.

Охрана сообщила полицейским, что церковнослужитель уже не первый раз ворует в этой торговой точке. Записи камер наблюдения подтвердили, что в течение четырех предыдущих дней он также брал карточки и уходил, не заплатив.

В епархии заявили, что шокированы произошедшим, и пообещали провести собственное расследование. Епископ Кетлен Солак призвала паству молиться как за самого Смита, так и за его семью и всю общину. Священника уже отправили в административный отпуск. Его адвокат от комментариев отказался.

Ранее сообщалось, что в Великобритании бывший охранник тюрьмы, который позже стал священником, оказался серийным насильником-педофилом. За время работы в пенитенциарной системе он совершил не менее 388 преступлений сексуального характера.