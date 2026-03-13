Захарова: Еврочиновники используют тему Украины для укрепления сплоченности

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, для чего европейские чиновники используют украинскую тематику. Ее слова приводит РИА Новости.

По мнению Захаровой, еврочиновники используют тему Украины для формирования общности. «Тема Украины используется еврочиновниками для цементирования внутренней сплоченности, борьбы с политическими оппонентами», — отметила она.

Ранее Захарова заявила, что Евросоюз подрывает усилия по поиску решения украинского конфликта. По ее мнению, страны ЕС «делают все возможное для удержания киевского режима на плаву».