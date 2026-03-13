Реклама

11:00, 13 марта 2026

Заявление Пескова об атаке ВСУ на Брянск испугало Великобританию

Daily Express назвал слова Пескова об атаке ВСУ на Брянск пугающими
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о причастности Великобритании в атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Брянск высокоточными крылатыми ракетами большой дальности Storm Shadow является «очень серьезным». Об этом сообщает издание Daily Express, передает РИА Новости.

«Он добавил в пугающем предупреждении Британии: "Мы это осознаем. Мы прекрасно это знаем и, конечно, учитываем это"», — говорится в публикации.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что удар ВСУ по Брянску был невозможен без британских специалистов. Он также добавил, что ответ на ракетную атаку Украины по российскому городу определят военные Вооруженных сил (ВС) России.

Вечером 10 марта Украина атаковала Брянск ракетами Storm Shadow. Уточняется, что ракета упала в районе крупной транспортной развязки — рядом с ней находятся торговый центр и жилой сектор.

