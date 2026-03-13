Бывший СССР
22:33, 13 марта 2026

Зеленский сравнил переговоры по Украине с «Сантой-Барбарой»

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: PRESIDENT OF UKRAINE / Keystone Press Agency / Global Look Press

Переговоры об урегулировании конфликта на Украине сейчас выглядят как сплошная «Санта-Барбара». Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, его цитирует РБК-Украина.

Зеленский пояснил, что США готовы проводить встречи только на своей территории, поскольку американские представители не могут ее покидать из-за войны с Ираном. По его словам, Украина согласилась на такой вариант, но Россия отказалась, предложив в качестве площадки для переговоров Турцию или Швейцарию, что, в свою очередь, не устроило Вашингтон.

«Там целая Санта-Барбара с этими переговорами из-за войны на Ближнем Востоке», — заявил украинский лидер, комментируя мирный процесс.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что место и дата проведения нового раунда переговоров по Украине пока не определены.

