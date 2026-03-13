18:10, 13 марта 2026

Женщина спасла дочь от львицы со львенком

В Индии женщина отбила восьмилетнюю дочь у львицы
Юлия Юткина

Фото: Xandro Vandewalle / Unsplash

В Гирском лесу, Индия, львы напали на двух детей в разных районах. Об этом пишет Desh Gujarat.

Первый инцидент произошел в манговом саду, куда отправились за фруктами Манишабен Рамешбхай Рамани и ее восьмилетняя дочь Рива. Там мать и дочь столкнулись со львицей и львенком. Хищница тут же бросилась на девочку, схватила ее зубами и потащила вглубь леса.

Рамани побежала за львицей, стала бросать в нее камни и в конце концов отбила у нее дочь. Девочка получила травмы груди, спины и других частей тела. Ее срочно доставили в больницу. Хоть женщина и спасла жизнь дочери, пока состояние девочки оценивается как тяжелое.

Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
Как борьба за спасение исчезающего вида привела к патовой ситуации?
Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
Второй жертвой льва в Гирском лесу стал пятилетний Давал Ишварбхай Катар. Хищник набросился на мальчика рядом с полем. Рабочие смогли прогнать льва и доставить ребенка в больницу, однако врачи уже не смогли ему помочь.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Махараштра тигры за день растерзали двух человек. В местах нападений власти усилили патрулирование и установили фотоловушки и видеокамеры.

