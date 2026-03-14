Американский сенатор выступил с тревожным для Трампа прогнозом

Американский сенатор Мерфи: Трамп утратил контроль над операцией против Ирана

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа просчиталась в оценках возможностей Ирана и утратила контроль над военной операцией против него. Об этом в соцсети X написал сенатор-демократ Крис Мерфи, который принимает участие в закрытых брифингах представителей Пентагона и Белого дома.

«Сейчас совершенно очевидно, что Трамп утратил контроль над этим конфликтом. Он грубо просчитался в оценках возможностей Ирана по принятию ответных мер. Регион в огне», — выступил с тревожным заявлением политик.

Мерфи также выразил уверенность в том, что у главы Белого дома нет плана завершения конфликта. При этом он допустил вероятность его расширения.

Ранее эксперты высказали мнение, что Дональд Трамп совершил четыре ошибки в войне против Ирана, одной из которых является само начало боевых действий. Среди прочего опрошенные аналитики назвали рост издержек США, американские потери и недооценку ответных действий Ирана.

Также глава Белого дома заявлял, что пока не может озвучить сроки завершения конфликта с Ираном. Он подчеркнул, что военная операция продлится «столько, сколько потребуется».