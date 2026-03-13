22:18, 13 марта 2026Бывший СССР

Депутаты от партии Зеленского написали заявления об увольнении

Юрченко: 50-60 нардепов «Слуги народа» заявили об увольнении из-за зарплаты
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Около 50-60 народных депутатов от партии «Слуга народа» написали заявления об увольнении. Об этом заявил депутат Александр Юрченко, его цитирует Telegram-канал украинского издания «Политика Страны».

Причиной этого стала низкая зарплата. Парламентарии пожаловались, что получают в месяц около 50 тысяч гривен (примерно 90,7 тысячи рублей — прим. «Ленты.ру»).

Кроме того, по словам Юрченко, желание депутатов сложить свои полномочия также связано с усталостью, неудовлетворенностью условиями труда и слишком долгим сроком полномочий в парламентском кресле.

Ранее стало известно, что украинские депутаты устроили саботаж работы из-за страха перед антикоррупционными органами. В офисе президента страны Владимира Зеленского начали экстренно искать способы решения одной из главных проблем, которая заключается в «пустом и фактически неработающем парламенте».

    Последние новости

    Орбан смело высказался о России

    Российские лыжники примут участие в эстафете на Паралимпиаде

    Украину заподозрили в сговоре против Венгрии

    Зеленский заявил о просьбе США помочь против Ирана

    В России заметно подешевели важные для безопасности автокомпоненты

    Российский губернатор сообщил о гибели жителя из-за удара ВСУ

    В России предложили адекватный ответ на удар ВСУ по Брянску

    Подросток поджег две автозаправки в Подмосковье

    В российском регионе авто с водителем раздавило снегом

    Зеленский сравнил переговоры по Украине с «Сантой-Барбарой»

    Все новости
