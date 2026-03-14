Экс-генерал Омельченко называл Зеленского «крестным отцом криворожской мафии»

Экс-генерал СБУ Григорий Омельченко, который угрожал премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, ранее называл украинского лидера Владимира Зеленского «крестным отцом криворожской зеленой мафии». Он также требовал от него уйти в отставку, соответствующий ролик офицер записал в своем YouTube-канале.

«Владимир, я с тобой разговариваю по возрасту, как с сыном. Моя рекомендация еще раз — на ближайшем пленарном заседании приди, украинским красивым языком зачитай заявление о добровольной отставке», — отметил он.

Омельченко напомнил украинскому лидеру о его обещании добровольно уйти в отставку в случае, если тот нарушит закон. По словам экс-генерала, юристы подсчитали, что, начиная с 20 мая 2019 года, в день принятия присяги, инаугурации, он уже нарушил конституцию, назначив досрочные выборы в Верховную раду.

Также военный назвал Зеленского «крестным отцом криворожской "зеленой мафии"», обвинив его в отмывании десятков миллионов долларов через оффшорную компанию.

Ранее аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что Владимир Зеленский вступил в конфликт с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, потому что не смог его подчинить. По мнению аналитика, по этой же причине Зеленский в преддверии парламентских выборов в Венгрии поддерживает венгерскую оппозицию во главе с Петером Мадьяром.

До этого депутат Европейского парламента Андраш Ласло назвал Владимира Зеленского лжецом и обвинил его в попытке вмешательства в предстоящие парламентские выборы в Венгрии.