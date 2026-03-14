Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:06, 14 марта 2026

Экс-генерал СБУ жестко раскритиковал действия Зеленского

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Экс-генерал СБУ Григорий Омельченко, который угрожал премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, ранее называл украинского лидера Владимира Зеленского «крестным отцом криворожской зеленой мафии». Он также требовал от него уйти в отставку, соответствующий ролик офицер записал в своем YouTube-канале.

«Владимир, я с тобой разговариваю по возрасту, как с сыном. Моя рекомендация еще раз — на ближайшем пленарном заседании приди, украинским красивым языком зачитай заявление о добровольной отставке», — отметил он.

Омельченко напомнил украинскому лидеру о его обещании добровольно уйти в отставку в случае, если тот нарушит закон. По словам экс-генерала, юристы подсчитали, что, начиная с 20 мая 2019 года, в день принятия присяги, инаугурации, он уже нарушил конституцию, назначив досрочные выборы в Верховную раду.

Также военный назвал Зеленского «крестным отцом криворожской "зеленой мафии"», обвинив его в отмывании десятков миллионов долларов через оффшорную компанию.

Ранее аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что Владимир Зеленский вступил в конфликт с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, потому что не смог его подчинить. По мнению аналитика, по этой же причине Зеленский в преддверии парламентских выборов в Венгрии поддерживает венгерскую оппозицию во главе с Петером Мадьяром.

До этого депутат Европейского парламента Андраш Ласло назвал Владимира Зеленского лжецом и обвинил его в попытке вмешательства в предстоящие парламентские выборы в Венгрии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США отвергли усилия арабских стран по урегулированию конфликта с Ираном

    

    В российском регионе уничтожили более 100 БПЛА

    Во Франции возмутились новым призывом Трампа к ЕС

    Удары Израиля к северу от иранского Исфахана сняли на видео

    Названо число убитых Израилем жителей Ливана

    Тренер сборной Украины по спортивной гимнастике тайно переехал

    Трамп навредил мировой экономике

    Умер один из самых влиятельных философов и социологов

    Мощные взрывы ФАБ-3000 сняли на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok