23:42, 14 марта 2026

Эпичное извержение одного из самых активных вулканов в мире попало на видео

Екатерина Щербакова
Эпичное извержение вулкана Питон-де-ла-Фурнез на французском острове Реюньон в Индийском океане сняли на видео. Кадрами поделился Telegram-канал Shot.

На видео запечатлен мощнейший выброс лавы, а также как километровые потоки раскаленной массы перерезали автомобильную трассу и полностью парализовали движение транспорта.

Питон-де-ла-Фурнез является одним из самых активных вулканов во всем мире. В последние годы он был в спячке, но вновь проснулся.

Раскаленная лава уничтожает все на своем пути, и если извержение не остановится в ближайшее время, то потоки массы дойдут до океана, чего не происходило уже 20 лет.

Ранее один из крупнейших вулканов Камчатки — Шивелуч, выбросил столб пепла. Высота выброса достигла восьми километров над уровнем моря, а шлейф пепла растянулся на десять километров в восточном направлении от вершины.

