12:43, 14 марта 2026

Матч чемпионата Ирака по футболу прервали из-за ракетного удара

Матч чемпионата Ирака по футболу прервали из-за ракетного удара
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Ali Jarekji / Reuters

Матч 22-го тура чемпионата Ирака по футболу между командами «Эрбил» и «Аль-Минаа» прервали из-за ракетного удара. Об этом сообщается в аккаунте агентства Antara Megapolitan в соцсети X.

Встреча прошла в ночь на субботу, 14 марта, в городе Эрбиль и в итоге не была доиграна. Команды из-за ракетного удара покинули поле в концовке встречи. Кто наносил этот удар, не сообщается.

На момент остановки встречи игравший дома «Эрбил» вел со счетом 3:2. Судьи решили не доигрывать матч, зафиксировав этот результат как итоговый.

После начала военной операции США и Израиля против Ирана сообщалось о нескольких ударах иранцев по Ираку, где находятся военные объекты американцев. Сообщалось, в том числе, об ударах по городу Эрбиль.

    Последние новости

    Посольство России ответило на заявление Великобритании о причастности к удару по Ираку

    Стало известно о судьбе артистов с англоязычными псевдонимами в России

    В России штрафы за парковку предложили рассчитывать по новой схеме

    Матч чемпионата Ирака по футболу прервали из-за ракетного удара

    В России оценили вероятность роста цен на хлеб после введения нового ГОСТа

    Система ПВО уничтожила два летевших на Москву беспилотника

    В Минобороны раскрыли потери ВСУ американской техники

    Кинчев рассказал о помощи от КГБ в уголовном деле

    Россиянин надругался над малолетней дочерью сожительницы и ее подругой

    Пудель случайно поджег себя и попал на видео

    Все новости
