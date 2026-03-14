Мощные взрывы ФАБ-3000 сняли на видео

Опубликовано видео взрывов ФАБ-3000 в Константиновке

Мощные взрывы фугасных авиабомб ФАБ-3000 Воздушно-космических сил России сняли на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «ИЗНАНКА».

Уточняется, что прилет был совершен по пункту управления беспилотниками №5 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Константиновке (ФАБ-500); пункту временной дислокации №60 ВСУ в населенном пункте Красный Лиман (ФАБ-3000) и №100 в Константиновке (ФАБ-3000).

Ранее Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар ФАБ-3000 по логистике Вооруженных сил Украины.

До этого на видео попала серия ударов ФАБ по ПВД ВСУ в селе Караичное Харьковской области. На него было сброшено несколько 250-килограммовых ФАБ-250.