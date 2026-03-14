Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:51, 14 марта 2026Экономика

Москвичей призвали убрать зимние куртки подальше

Синоптик Паршина: Москвичи могут смело убирать зимние куртки
Виктория Клабукова

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Москвичи могут убирать зимние куртки поглубже в шкаф — пришла пора переходить на весенний гардероб. Об этом в беседе с агентством РИА Новости заявила ведущий специалист Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

Согласно прогнозам синоптика, возвращения зимних холодов не предвидится. Суточный минимум, по ее наблюдениям, наблюдается лишь перед восходом солнца, без четверти семь по московскому времени. После семи часов утра солнце начинает прогревать воздух все интенсивнее, и температура стремительно идет вверх. Тенденция к потеплению сохранится и в последующие дни. «Люди могут смело убирать зимние куртки и надевать одежду полегче», — констатировала Паршина.

Уже не первый день Москва ставит новые тепловые рекорды. Очередной был побит в пятницу, 13 марта, когда столбики термометров поднялись выше плюс 12 градусов. Прежде самым высоким показателем для 12 марта считался плюс 11,5 градуса, рекорд держался больше двадцати лет. На фоне потепления столичные сугробы начали стремительно таять: если еще в конце рабочей недели их высота составляла 39 сантиметров, то к началу следующей снежный покров может, наконец, достичь климатической нормы середины марта и даже ее обогнать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok