Москвичей призвали убрать зимние куртки подальше

Синоптик Паршина: Москвичи могут смело убирать зимние куртки

Москвичи могут убирать зимние куртки поглубже в шкаф — пришла пора переходить на весенний гардероб. Об этом в беседе с агентством РИА Новости заявила ведущий специалист Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

Согласно прогнозам синоптика, возвращения зимних холодов не предвидится. Суточный минимум, по ее наблюдениям, наблюдается лишь перед восходом солнца, без четверти семь по московскому времени. После семи часов утра солнце начинает прогревать воздух все интенсивнее, и температура стремительно идет вверх. Тенденция к потеплению сохранится и в последующие дни. «Люди могут смело убирать зимние куртки и надевать одежду полегче», — констатировала Паршина.

Уже не первый день Москва ставит новые тепловые рекорды. Очередной был побит в пятницу, 13 марта, когда столбики термометров поднялись выше плюс 12 градусов. Прежде самым высоким показателем для 12 марта считался плюс 11,5 градуса, рекорд держался больше двадцати лет. На фоне потепления столичные сугробы начали стремительно таять: если еще в конце рабочей недели их высота составляла 39 сантиметров, то к началу следующей снежный покров может, наконец, достичь климатической нормы середины марта и даже ее обогнать.