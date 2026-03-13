Темпы таяния снега в Москве оценили

Синоптик Позднякова: 16 марта сугробы в Москве достигнут климатической нормы

Снег в Москве тает все быстрее, однако все еще превышает норму середины марта. Об этом в эфире Национальной службы новостей рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

На сегодняшний день, как уточнила синоптик, высота снежного покрова на базовой городской метеостанции ВДНХ составляет 39 сантиметров. Однако на фоне наступившего потепления темпы снеготаяния усилятся, и догнать климатическую норму столичным сугробам удастся уже к понедельнику, 16 марта. К этому дню высота снежного покрова в Москве, возможно, даже обгонит стандартный показатель для середины марта.

При этом со среды, 18 марта, столица окажется под действием нового антициклона, который принесет с собой осадки. Дожди, правда, будут небольшими и лишь поспособствуют таянию снега в Подмосковье, где сугробы еще велики.

Ранее сообщалось, что Москва поставила новый тепловой рекорд. В пятницу, 13 марта, столбики термометров в городе поднялись выше плюс 12 градусов, обновив суточный максимум 2002 года. Температурный рекорд стал вторым с начала месяца — предыдущий был зафиксирован только 12 марта.