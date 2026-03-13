Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:38, 13 марта 2026

Темпы таяния снега в Москве оценили

Синоптик Позднякова: 16 марта сугробы в Москве достигнут климатической нормы
Виктория Клабукова

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Снег в Москве тает все быстрее, однако все еще превышает норму середины марта. Об этом в эфире Национальной службы новостей рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

На сегодняшний день, как уточнила синоптик, высота снежного покрова на базовой городской метеостанции ВДНХ составляет 39 сантиметров. Однако на фоне наступившего потепления темпы снеготаяния усилятся, и догнать климатическую норму столичным сугробам удастся уже к понедельнику, 16 марта. К этому дню высота снежного покрова в Москве, возможно, даже обгонит стандартный показатель для середины марта.

При этом со среды, 18 марта, столица окажется под действием нового антициклона, который принесет с собой осадки. Дожди, правда, будут небольшими и лишь поспособствуют таянию снега в Подмосковье, где сугробы еще велики.

Ранее сообщалось, что Москва поставила новый тепловой рекорд. В пятницу, 13 марта, столбики термометров в городе поднялись выше плюс 12 градусов, обновив суточный максимум 2002 года. Температурный рекорд стал вторым с начала месяца — предыдущий был зафиксирован только 12 марта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok