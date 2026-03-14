03:32, 14 марта 2026Мир

Посол допустил скорую встречу Путина и нового лидера Ирана

Марина Совина
Моджтаба Хаменеи. Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / WANA (West Asia News Agency) / Reuters

Первая встреча президента РФ Владимира Путина и нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи потенциально может состояться в 2026 году в ходе Каспийского саммита в Тегеране. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали.

«Конечно, все это нужно оставить на время, когда мы минуем этот период (текущего конфликта США и Израиля с Ираном — прим. «Ленты.ру»)», — отметил он. Дипломат допустил, что в случае, если саммит состоится, то в рамках мероприятия пройдут встречи лидеров.

Ранее сообщалось, что Моджтаба Хаменеи получил травмы в первый день военного конфликта с США и Израилем. Как отметил премьер-министр Беньямин Нетаньяху, аятолла Хаменеи не может показываться на публике.

    Последние новости

    Стало известно о предложении Путина к Трампу по иранскому урану

    Экс-советник Трампа возмутился «подарком» Кремлю

    Россиянам рассказали о предстоящих выходных на 2026 год

    Женщина попыталась сделать фото с мертвым слоном и поплатилась

    Посол допустил скорую встречу Путина и нового лидера Ирана

    Премьер Польши обвинил президента в подготовке к выходу страны из ЕС

    В США сделали признание после ответных ударов Ирана

    В российском регионе загорелся нефтезавод после атаки ВСУ

    Появились подробности об ударе ВСУ по российскому региону

    Иран обозначил условия для открытия Ормузского пролива

    Все новости
