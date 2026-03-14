Посол допустил скорую встречу Путина и нового лидера Ирана

Посол Джалали: Встреча Путина и Моджтабы Хаменеи может состояться в 2026 году

Первая встреча президента РФ Владимира Путина и нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи потенциально может состояться в 2026 году в ходе Каспийского саммита в Тегеране. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали.

«Конечно, все это нужно оставить на время, когда мы минуем этот период (текущего конфликта США и Израиля с Ираном — прим. «Ленты.ру»)», — отметил он. Дипломат допустил, что в случае, если саммит состоится, то в рамках мероприятия пройдут встречи лидеров.

Ранее сообщалось, что Моджтаба Хаменеи получил травмы в первый день военного конфликта с США и Израилем. Как отметил премьер-министр Беньямин Нетаньяху, аятолла Хаменеи не может показываться на публике.