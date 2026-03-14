Пудель случайно поджег себя и попал на видео

Юлия Юткина
Житель Шотландии Кеннет О'Хара Уилсон потушил загоревшегося пуделя и попал на видео. Об этом пишет Daily Mail.

Пес по кличке Филипп поджег себя случайно. Он искал еду на кофейном столике, где горела свеча, пока Кеннет сидел рядом на диване и смотрел телевизор. Филипп слишком близко подошел к огню, и пламя перекинулось на его белую шерсть. Заметив это, Кеннет тут же принялся сбивать его рукой.

Это напугало пуделя, он спрыгнул со стола и убежал. На крики мужчины «Он в огне» к нему подошла его обеспокоенная жена Накита. Узнав, что произошло, она стала переживать. Через несколько дней Филипп должен был участвовать в конкурсе для собак на кинологическом мероприятии «Крафтс». Поэтому она несколько раз возила собаку на стрижку, чтобы она выглядела на соревнованиях идеально.

Накита нашла пуделя, осмотрела его и успокоилась. У него было всего несколько подпаленных волосков. Супруги отвезли собаку к грумерам, и им удалось скрыть следы происшествия. В итоге Филипп смог занять второе место в конкурсе в рамках своей категории.

Ранее сообщалось, что в Канаде собака разгрызла перчатку с подогревом и устроила пожар в доме. Прибывшие на место пожарные успешно справились с возгоранием и спасли виновника происшествия.

