11:39, 14 марта 2026Мир

Раскрыто требование запрета лидеров ЕС для участников СВО

Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Канцлер Германии Фридрих Мерц и еще семь лидеров стран-членов Евросоюза (ЕС) требуют запретить въезд в Евросоюз участникам специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает DPA.

По данным агентства, речь идет о запрете на въезд участников СВО в Шенгенскую зону. Письмо о том, что возможное пребывание участников СВО на территории Евросоюза якобы представляет собой существенные риски для внутренней безопасности, было отправлено председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и главе Евросовета Антониу Коште. Помимо канцлера Германии его подписали лидеры Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Финляндии, Швеции, Эстонии.

Подписавшие письмо лидеры ЕС призвали главу Еврокомиссии и главу Евросовета уделить политическое внимание на самом высоком уровне и потребовали согласованной европейской реакции. Этот вопрос предложили обсудить на следующем саммите Европейского союза, который состоится 19 марта.

Ранее сообщалось, что Европейский союз (ЕС) нуждается в энергоносителях из России, особенно на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Для того, чтобы получать российские ресурсы, ЕС может отменить санкции в ближайшее время.

