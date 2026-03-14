Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:52, 14 марта 2026

Родственники пропавших солдат ВСУ потребовали личной встречи с Будановым

РИАН: Родственники пропавших под Сумами солдат ВСУ хотят встретиться с Будановым
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Родственники пропавших без вести украинских военнослужащих планируют добиться личной встречи с Кириллом Будановым (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), главой офиса президента Владимира Зеленского. Об этом журналистам РИА Новости рассказали источники в российских силовых структурах.

Уточняется, что речь идет о военнослужащих 71-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящейся в Сумской области.

При этом, источник сообщил, что командование бригады игнорирует любые обращения родственников своих же солдат.

Ранее стало известно, что ВСУ потеряли 60 процентов бойцов в двух ротах погранотряда в Сумской области.

В марте также сообщалось, что 40 украинских бойцов дезертировали из учебного центра 71-й отдельной бригады. Их должны были отправить в Сумскую область.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok