Россиянам назвали анализ долгожителей

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:33, 14 марта 2026

Врач Малышева призвала россиян сдавать анализ на креатинин, чтобы долго жить
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Врач и телеведущая Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман назвали в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале анализ, который нужно сдать, чтобы прожить долго. Выпуск с советом специалистов доступен на сайте телеканала.

Малышева рассказала, что с 1985 по 2020 год проводили исследование, в котором определили, какие анализы были в норме у людей, доживших до 100 лет. «Таким образом сложился перечень анализов долголетия. Сегодня у нас будет один из таких анализов — это анализ, говорящий о состоянии почек. (...) Анализ на креатинин», — заявила она.

Гандельман рассказал, что повышенный уровень креатинина свидетельствует о том, что у человека плохо работают почки. Это значит, что его кровь не очищается от вредных веществ. «То есть кровь у вас остается грязной. (...) Если ты все время по уши в грязи, то шансов прожить долго не так много», — подытожила Малышева.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург назвал ягоду, продлевающую жизнь. Таковой он счел клюкву.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok