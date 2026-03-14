20:46, 14 марта 2026Спорт

Россиянка Ворончихина прокомментировала второе золото Паралимпиады

Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Linnea Rheborg / Getty Images for IPC

Российская горнолыжница Варвара Ворончихина прокомментировала вторую золотую медаль на зимних Паралимпийских играх 2026 года в Италии. Ее слова приводит РИА Новости.

Спортсменка поблагодарила болельщиков за поддержку и посвятила медаль тренерам. «Я, когда ехала на канатке, увидела деда, болельщиц в наших кокошниках. Меня это вообще так поразило», — заявила она.

Ранее Ворончихина завоевала золотую медаль в слаломе. Спортсменка преодолела дистанцию за 1 минуту и 26,95 секунды. Второе место заняла китаянка Чжу Вэньцзин. Бронзовым призером стала канадка Микаэла Госселин.

Для Ворончихиной это вторая победа на нынешних соревнованиях. Ранее она стала первой в супергиганте, а также второй в гигантском слаломе и третьей в скоростном спуске.

