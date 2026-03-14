Дикий кабан напал на собаку в российском городе

В Петербурге дикий кабан напал на собаку

В Санкт-Петербурге дикий кабан напал на собаку. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, животное уже месяц гуляет по району. Из-за этого местные жители боятся выпускать детей на улицу.

До этого кабан по ночам приходил в поисках еды, ломал кормушки для птиц и бегал от собак. Но накануне случилась первая стычка с собакой. Владелица вывела питомца на прогулку, а из леса на них выскочил зверь. Хозяйка испугалась, отпустила поводок, и собака кинулась ее защищать.

После этого кабан скрылся в лесу, а пес получил травму лапы. Теперь питомцу придется проходить курс лечения.

Ранее сообщалось, что дикий кабан промчался по городу и ранил четырех человек на улице и в торговом центре.