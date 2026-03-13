Спасатель на Украине погиб после угроз о переводе в ВСУ

Водолаз-сапер, работавший в украинской Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, скончался в Запорожье после инцидента с ловлей рыбы для начальства. Он опасался перевода в боевое подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили журналистам РИА Новости в силовых структурах.

По данным собеседника, гибель произошла после того, как руководство спасателя начало угрожать ему переводом в украинскую армию. Источники отмечают, что мужчина погиб во время погружения под лед.

«Украинскому спасателю угрожали переводом в боевое подразделение ВСУ в случае его отказа от погружения для лова любимой рыбы местных начальников», — цитирует агентство представителя силовых органов.

Ранее сообщалось, что все больше чиновников на Украине стали использовать лазейку в законодательстве о мобилизации, чтобы избегать уголовного преследования и тюрьмы. В частности, это касается украинских госслужащих, замеченных в преступлениях коррупционного характера.