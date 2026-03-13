Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:17, 13 марта 2026

Спасатель на Украине погиб после угроз о переводе в ВСУ

РИАН: В Запорожье спасатель погиб после угроз от начальства о переводе в ВСУ
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Водолаз-сапер, работавший в украинской Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, скончался в Запорожье после инцидента с ловлей рыбы для начальства. Он опасался перевода в боевое подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили журналистам РИА Новости в силовых структурах.

По данным собеседника, гибель произошла после того, как руководство спасателя начало угрожать ему переводом в украинскую армию. Источники отмечают, что мужчина погиб во время погружения под лед.

«Украинскому спасателю угрожали переводом в боевое подразделение ВСУ в случае его отказа от погружения для лова любимой рыбы местных начальников», — цитирует агентство представителя силовых органов.

Ранее сообщалось, что все больше чиновников на Украине стали использовать лазейку в законодательстве о мобилизации, чтобы избегать уголовного преследования и тюрьмы. В частности, это касается украинских госслужащих, замеченных в преступлениях коррупционного характера.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России ответили на предупреждение Макрона по Украине

    Израиль объявил о начале ударов по Тегерану

    На Западе сделали предупреждение из-за решения Трампа по России

    На Украине высмеяли встречу Зеленского с сыном свергнутого шаха Ирана

    Захарова высмеяла британскую газету за ошибку с фотографией российского посла

    73-летнего Микки Рурка сняли в закусочной с окрашенными в рыжий цвет волосами

    Певицу Славу под утро выгнали из караоке Лепса

    В России обратились к США с предупреждением из-за Ирана

    В ЦСКА прокомментировали инцидент с расизмом в отношении форварда «Краснодара» Кордобы

    В Финляндии отреагировали на призыв спецпредставителя Путина покупать российскую нефть

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok