Стало известно количество погибших военных США в начала операции против Ирана

Около 13 американских военных погибли, и еще 200 были ранены с начала операции «Эпическая ярость» против Ирана. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник.
В публикации также говорится, что 170 человек из 200 получивших ранения уже вернулись к службе.
Американский политолог Гарланд Никсон сообщил, что США запустили процесс самодемилитаризации, начав военную операцию против Ирана.
Подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис заявлял, что США оказались в сложном положении в войне с Ираном, у них нет возможности деблокирования Ормузского пролива.