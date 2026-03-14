09:39, 14 марта 2026

Стало известно количество погибших военных США в начала операции против Ирана

WSJ: 13 военных США погибли и еще 200 ранены с начала операции против Ирана
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Около 13 американских военных погибли, и еще 200 были ранены с начала операции «Эпическая ярость» против Ирана. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

В публикации также говорится, что 170 человек из 200 получивших ранения уже вернулись к службе.

Американский политолог Гарланд Никсон сообщил, что США запустили процесс самодемилитаризации, начав военную операцию против Ирана.

Подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис заявлял, что США оказались в сложном положении в войне с Ираном, у них нет возможности деблокирования Ормузского пролива.

    Последние новости

    По Украине нанесен массированный удар. Киевская область обесточена, в столице начались пожары

    Москвичей призвали убрать зимние куртки подальше

    Назван следующий соперник Ислама Махачева в UFC

    В российском регионе хаски едва не оскальпировала двух детей

    Определен перечень заболеваний россиян вне программы ОМС

    Володин призвал отозвать рекомендации Минздрава о цвете одежды для врачей и медперсонала

    Жителей Подмосковья предупредили о сбоях в работе мобильной связи и интернета

    Трамп предложил блогеру Полу устроить бой с Хабибом Нурмагомедовым

    В США отреагировали на потерю очередного союзника в конфликте с Ираном

    Все новости
