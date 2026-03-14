13:30, 14 марта 2026

Россияне отказались от путешествий в Таиланд и на Бали

Виктория Клабукова

Фото: Avatar_023 / Shutterstock / Fotodom  

Россияне стали массово отказываться от путешествий в Таиланд и на Бали. Об этом пишут РИА Новости.

Как выяснило агентство, на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке все больше россиян отменяют брони отелей и возвращают авиабилеты в Таиланд и Индонезию. При этом туристов не пугает, что в результате возврата они потеряют несколько десятков тысяч рублей. Так, отменив поездку, россияне не смогут вернуть свыше 100 тысяч рублей, но при переносе брони сумма составит от 60 тысяч рублей.

Из-за закрытого неба над Ближним Востоком и ситуации в регионе из Таиланда не могут вылететь около 10 тысяч россиян. Без стыковок в ОАЭ, Катаре, Бахрейне и Омане путешествия заметно подорожали. В результате закрытия воздушного пространства популярных хабов стоимость туров на Мальдивы, Сейшелы, Шри-Ланку, Маврикий, Бали и в Малайзию увеличилась на 40-120 тысяч рублей.

