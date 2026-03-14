21:44, 14 марта 2026

Трамп навредил мировой экономике

Лауреат Нобелевской премии Стиглиц: Трамп кинул гранату в экономику мира и США
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)
Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Американский лидер Дональд Трамп с приходом к власти во второй раз навредил экономике США. К такому выводу пришел лауреат Нобелевской премии по экономике Джозеф Стиглиц, он поделился своим мнением в интервью Handelsblatt.

«За первые почти 14 месяцев второго срока пребывания у власти [Трампа] неопределенность приобрела совершенно новое измерение. Говоря военным языком: президент США бросил ручную гранату в экономику США и мировую экономику в целом. Он разрушает как международное право, так и американское право», — объяснил эксперт.

Наиболее важным последствием разрушительных действий Трампа для американцев экономист называет отсутствие роста количества рабочих мест, что создает тенденцию стагнации экономики. Это создает «опасный пузырь, и никто не может сказать, когда он лопнет». Если это случится в следующие несколько месяцев, над Соединенными Штатами нависнет угроза стагфляции.

«Не забывайте о споре вокруг тарифов. Верховный суд признал большинство тарифов незаконными, и тем не менее президент просто вводит новые на других правовых основаниях. Эта политика саморазрушительна», — продолжил Стиглиц.

Кроме того, рост цен на энергоресурсы на фоне конфликта с Ираном обернулся катастрофой не только для американской, но и для мировой экономики.

Центральные банки, реагируя на рост инфляции, сразу повышают процентные ставки. Но в итоге возникает вопрос, может ли «самый важный центральный банк мира» — Федеральная резервная система США (ФРС) — «по-прежнему принимать решения свободно», задался вопросом нобелевский лауреат. Трамп оказывает сильное давление на ФРС, требуя снизить ставки и подрывая таким образом ее независимость.

Стиглиц также указал, что глава Белого дома своими пошлинами вредит сильнее всего самим США и «усиливает неравенство в стране: рост цен на энергоносители, более высокие темпы инфляции в целом, растущая безработица и отсутствие роста занятости — все это происходит за счет более бедных слоев населения».

Экономист заявил, что у остальных стран есть шанс объединиться против США и получить козыри, чтобы эффективно противостоять Вашингтону и трампизму.

Ранее американцам предрекли проблемы с экономикой из-за «иранского шока». По мнению экс-главы Минфина и ФРС США Джанет Йеллен, если противостояние с Ираном затянется, темпы экономического роста в стране могут снизиться, а инфляция — вырасти.

