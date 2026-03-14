Тренер сборной Украины по спортивной гимнастике тайно переехал

Тренер сборной Украины по спортивной гимнастике Лаврухин переехал в Белоруссию

Старший тренер сборной Украины по спортивной гимнастике Вячеслав Лаврухин тайно покинул страну и переехал работать в Белоруссию. Об этом изданию «Чемпион» сообщила вице-президент украинской федерации гимнастики Стелла Захарова.

Захарова выразила резкое недовольство поступком специалиста. По ее словам, Лаврухин не предупредил федерацию, просто «пропал», игнорируя звонки и сообщения, а затем неожиданно оказался в Белоруссии. Захарова считает, что ему «должна быть закрыта дорога на Украину пожизненно», особенно учитывая низкие зарплаты тренеров в стране — около 450 долларов в месяц.

62-летний заслуженный тренер Украины с 2011 года ранее готовил бронзового олимпийского призера Лондона-2012 Игоря Радивилова, чьим именем назван один из прыжков в гимнастике. Лаврухин имел законное право на выезд за границу после 60 лет.

Ранее бывшего вратаря киевского «Динамо» и «Шахтера» Артура Рудько поймали при попытке сбежать с Украины. По информации источника, 33-летний футболист был задержан при попытке незаконного пересечения границы.