11:20, 14 марта 2026Мир

В Абу-Даби арестовали десятки людей за съемку во время конфликта с Ираном

Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Abdelhadi Ramahi / Reuters

В Абу-Даби арестовали 45 человек за съемку во время военного конфликта с Ираном. Об этом пишет Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

По данным канала, в Абу-Даби арестовали 45 человек, которые снимали различные места во время военной конфронтации с Ираном, а затем публиковали их в социальных сетях.

Их обвинили в распространении информации, которая могла вводить в заблуждение и провоцировать общественное мнение, а также распространять слухи.

Власти страны сообщили, что такие действия нарушают закон и могут негативно сказаться на безопасности населения. Они призвали ориентироваться на официальные источники.

Ранее сообщалось, что появились сообщения об ударе Ирана по Саудовской Аравии.

