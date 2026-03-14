Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:44, 14 марта 2026Мир

В Иране высказались о готовности пойти на уступки США

Аракчи: Иран был готов пойти на уступки в ядерной сфере перед нападением США
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: IIPA / Getty Images

Иран был готов пойти на масштабные уступки в ядерной сфере перед нападением США. Об этом заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи в эфире телеканала MS Now.

По его словам, стороны достигли значительного прогресса на переговорах в Женеве 26 февраля, Тегеран был готов пойти на масштабные уступки, однако Вашингтон искажает его позицию.

Дипломат рассказал, что на переговорах заявил о 440 килограммах материала, обогащенного до 60 процентов, и если этот материал обогатить сильнее, то его может хватить на 10 бомб, поэтому Иран готов отказаться от него и разбавить его до более низкой степени.

«Я хотел показать, что уступка, на которую мы идем, действительно велика, но я не знаю, как они это интерпретировали — не исключено, что из-за нехватки знаний или намерения оправдать акт агрессии, который невозможно оправдать», — сказал Аракчи.

Ранее глава МИД Ирана предупредил, что Тегеран ответит на удары США по нефтяным объектам в стране путем атак на инфраструктуру американских энергетических компаний.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok