00:43, 14 марта 2026Мир

В Конгрессе США обратились к главе Пентагона с требованием по Ирану

WSJ: Демократы потребовали от Пентагона раскрыть информацию о погибших в Иране
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Большинство демократов в Палате представителей Конгресса США потребовали от Пентагона раскрыть информацию о жертвах среди мирного населения Ирана в ходе войны. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Соответствующее письмо было направлено главе Пентагона Питу Хегсету. Особое внимание было уделено инциденту с ударом по школе для девочек, в результате которого погибли 175 человек. Представители Демпартии сослались на информацию, что школа подверглась обстрелу из-за ошибки американских военных.

«Нас особенно тревожат сообщения о том, что, по всей видимости, является самым смертоносным нападением на мирное население на сегодняшний день», — указано в документе.

Ранее сенатор-демократ Тэмми Дакворт заявила, что ответственность за ракетный удар по начальной школе для девочек на юге Ирана полностью лежит на президенте США Дональде Трампе. «Это ошибка, допущенная Хегсетом и администрацией Трампа, потому что они не спланировали все должным образом. Это целиком и полностью вина Трампа», — сказала конгрессвумен.

    Последние новости

    Орбан смело высказался о России

    Журналист рассказал о «демонических нацистах» на Украине

    Наемник ВСУ рассказал о вербовке через TikTok

    В Конгрессе США обратились к главе Пентагона с требованием по Ирану

    Лукашенко пригрозил министру отправкой в штурмовики

    Раскрыто настоящее имя Бэнкси

    Пятеро мужчин изнасиловали десятиклассницу и сбросили ее в колодец

    В Британии рассказали об обиде Карла III на Трампа

    Зеленский сделал заявление о победе Украины в конфликте с Россией

    «Иран будет использовать опыт России». Почему удары иранских дронов стали шоком для США и Израиля и как на это повлиял опыт СВО?

    Все новости
