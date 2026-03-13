Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:02, 13 марта 2026Мир

В Конгрессе США назвали виновного в нанесении удара по школе в Иране

Конгрессвумен Дакворт: В трагедии в иранской школе полностью виноват Трамп
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Iranian Foreign Media Department / WANA / Reuters

Ответственность за ракетный удар по начальной школе для девочек в Минабе на юге Ирана полностью лежит на президенте США Дональде Трампе. Об этом заявила сенатор от Демократической партии Тэмми Дакворт, передает The Wall Street Journal.

«Это ошибка, допущенная Питом Хегсетом и администрацией Трампа, потому что они не спланировали все должным образом... Это целиком и полностью вина Трампа», — сказала конгрессвумен.

При этом сенатор отметила, что, по ее мнению, американские военные не несут ответственности за произошедшую трагедию. «Давайте не будем перекладывать вину на плечи мужчин и женщин, которые носят форму этой великой нации», — добавила она.

Атака на начальную школу в Иране произошла 28 февраля. Тогда глава Пентагона Пит Хегсет, отвечая на вопрос о причастности Вашингтона к удару, сообщил, что США проводят расследование. При этом он отдельно указал, что американские военные «никогда не наносят удары по гражданским объектам».

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Постсоветская страна пообещала не принимать российские танкеры

    Москвичам рассказали о погоде в пятницу

    Азиатская страна захотела покупать российскую нефть

    Уехавший из России блогер-иноагент рассказал о тоске по стране

    Блогерша описала российский магазин в Европе словами «цена на гречку — почти бесплатно»

    Футболист «Зенита» Глушенков назвал желаемые европейские клубы для перехода

    Президенты стран НАТО оказались у границы с Белоруссией

    В ударе «Томагавком» по детям в Иране обвинили ИИ

    У известной 26-летней актрисы загорелось лицо в день рождения

    В Конгрессе США назвали виновного в нанесении удара по школе в Иране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok