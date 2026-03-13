В Конгрессе США назвали виновного в нанесении удара по школе в Иране

Конгрессвумен Дакворт: В трагедии в иранской школе полностью виноват Трамп

Ответственность за ракетный удар по начальной школе для девочек в Минабе на юге Ирана полностью лежит на президенте США Дональде Трампе. Об этом заявила сенатор от Демократической партии Тэмми Дакворт, передает The Wall Street Journal.

«Это ошибка, допущенная Питом Хегсетом и администрацией Трампа, потому что они не спланировали все должным образом... Это целиком и полностью вина Трампа», — сказала конгрессвумен.

При этом сенатор отметила, что, по ее мнению, американские военные не несут ответственности за произошедшую трагедию. «Давайте не будем перекладывать вину на плечи мужчин и женщин, которые носят форму этой великой нации», — добавила она.

Атака на начальную школу в Иране произошла 28 февраля. Тогда глава Пентагона Пит Хегсет, отвечая на вопрос о причастности Вашингтона к удару, сообщил, что США проводят расследование. При этом он отдельно указал, что американские военные «никогда не наносят удары по гражданским объектам».

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.