В одной европейской стране заметили наплыв украинских мужчин

Депутат Тром: Мужчины из Украины не должны быть в германском соцобеспечении

В Германии за минувший год мужчин призывного возраста из Украины стало на 52 тысячи больше. Наплыв украинских мужчин заметила газета Welt am Sonntag, пишет ТАСС.

Издание обратило внимание на данные Федерального ведомства по делам миграции и беженцев ФРГ (BAMF), согласно которым в Германии проживает 349 520 украинских мужчин в возрасте от 18 до 63 лет. Еще год назад их было 297 660.

Депутат в Бундестаге, внутриполитический эксперт фракции ХДС/ХСС Александер Тром считает, что молодые мужчины из Украины, годные к военной службе, не должны быть частью германской системы социального обеспечения. Он напомнил, что другие европейские страны, например, Польша уже урезала им выплаты пособий.

Ранее сообщалось, что с конца 2026 года въезд в Европу для украинцев станет платным. Уточняется, что это произойдет в рамках запуска новой системы авторизации граждан безвизовых стран ETIAS.