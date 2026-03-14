В России отреагировали на требование лидеров ЕС запретить въезд в союз для участников СВО

Депутат Журова допустила, что ЕС введет запрет на въезд для участников СВО

Евросоюз (ЕС) введет запрет на въезд в Шенгенскую зону для участников специальной военной операции (СВО), допустила заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат отреагировала на требование лидеров стран ЕС.

«Я думаю, что они это сделают. Даже сомнений не было, что они это когда-нибудь должны были это сделать. Не знаю, будут ли какие-то у них отступления, например, по семейным причинам, но, боюсь, вряд ли. Они точно на какое-то время запретят въезд [участникам спецоперации]. Я в этом не сомневалась», — прокомментировала Журова.

Ранее стало известно, что канцлер Германии Фридрих Мерц и еще семь лидеров стран-членов Евросоюза требуют запретить въезд в ЕС участникам специальной военной операции. Отмечалось, что речь шла о запрете на въезд участникам СВО в Шенгенскую зону.

Письмо о том, что возможное пребывание участников СВО на территории Евросоюза якобы представляет собой существенные риски для внутренней безопасности, было отправлено председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и главе Евросовета Антониу Коште. Помимо канцлера Германии, его подписали лидеры Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Финляндии, Швеции, Эстонии.

