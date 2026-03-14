Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:39, 14 марта 2026РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на требование лидеров ЕС запретить въезд в союз для участников СВО

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Евросоюз (ЕС) введет запрет на въезд в Шенгенскую зону для участников специальной военной операции (СВО), допустила заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат отреагировала на требование лидеров стран ЕС.

«Я думаю, что они это сделают. Даже сомнений не было, что они это когда-нибудь должны были это сделать. Не знаю, будут ли какие-то у них отступления, например, по семейным причинам, но, боюсь, вряд ли. Они точно на какое-то время запретят въезд [участникам спецоперации]. Я в этом не сомневалась», — прокомментировала Журова.

Ранее стало известно, что канцлер Германии Фридрих Мерц и еще семь лидеров стран-членов Евросоюза требуют запретить въезд в ЕС участникам специальной военной операции. Отмечалось, что речь шла о запрете на въезд участникам СВО в Шенгенскую зону.

Письмо о том, что возможное пребывание участников СВО на территории Евросоюза якобы представляет собой существенные риски для внутренней безопасности, было отправлено председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и главе Евросовета Антониу Коште. Помимо канцлера Германии, его подписали лидеры Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Финляндии, Швеции, Эстонии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok