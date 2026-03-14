12:42, 14 марта 2026

В России оценили вероятность роста цен на хлеб после введения нового ГОСТа

Экономист Супруненко: Введение ГОСТа на хлеб прямо не влияет на рост цен
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Ivan Savitskiy / Shutterstock / Fotodom  

Преподаватель кафедры коммерции и торгового дела Университета «Синергия» Виталий Супруненко оценил вероятность роста цен на хлеб после введения нового ГОСТа. Его слова цитирует «Газета.Ru».

Эксперт подчеркнул, что стоимость хлеба формируют себестоимость сырья и энергоресурсов, а не требования к технике производства. Поэтому введение нового ГОСТа на хлеб не оказывает прямого влияния на рост цен.

Тем не менее он отметил, что изменения существенно отразятся на конкуренции. «Стандарт создает равные условия: крупные холдинги и небольшие пекарни теперь работают по единым, прозрачным правилам в части подтверждения сроков годности и маркировки», — пояснил он.

Супруненко также считает, что новые правила ужесточают требования к сырью и контролю безопасности, тем самым создают барьер для серого рынка. В-третьих, по мнению эксперта, производители будут конкурировать не за то, кто испечет самую дешевую булку, а за то, кто предложит лучшую упаковку, оптимальный вес и долгую свежесть.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля в России впервые с 1968 года обновится ГОСТ на белый хлеб из пшеничной муки. Согласно новым правилам, будет допускаться подовый хлеб овальной формы, а также можно будет выпекать белый хлеб массой менее 500 граммов.

    Последние новости

    Посольство России ответило на заявление Великобритании о причастности к удару по Ираку

    Стало известно о судьбе артистов с англоязычными псевдонимами в России

    В России штрафы за парковку предложили рассчитывать по новой схеме

    Матч чемпионата Ирака по футболу прервали из-за ракетного удара

    В России оценили вероятность роста цен на хлеб после введения нового ГОСТа

    Система ПВО уничтожила два летевших на Москву беспилотника

    В Минобороны раскрыли потери ВСУ американской техники

    Кинчев рассказал о помощи от КГБ в уголовном деле

    Россиянин надругался над малолетней дочерью сожительницы и ее подругой

    Пудель случайно поджег себя и попал на видео

    Все новости
