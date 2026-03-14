Словения присоединится к лагерю противников Брюсселя при победе на выборах

Словения может присоединиться к лагерю противников Брюсселя в случае победы оппозиции на парламентских выборах, которые пройдут 22 марта. Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Голоб в разговоре с Delo. Его слова приводит ТАСС.

По данным агентства, Голоб заявил, что Словения хочет более сильного единого рынка для своей экономики. Кроме того, по его словам, государство также хочет более унифицированных европейских механизмов безопасности. Он подчеркнул, что в Европе многие всерьез опасаются, что Словения присоединится к лагерю Виктора Орбана, то есть Европа опасается того, что следующим премьер-министром станет лидер оппозиции Янез Янша.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в Европе сейчас царит хаос из-за перехода к новому мировому порядку.