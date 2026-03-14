01:37, 14 марта 2026Мир

В США указали на «поворотный момент» в давлении на Россию

NYT: Снятие США санкций с нефти России подрывают их усилия по ослаблению Москвы
Марина Совина (ночной редактор)
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Решение США о снятии санкций с российской нефти значительно ослабляет давление Вашингтона на Москву в связи с конфликтом на Украине. На это указала американская газета The New York Times (NYT).

По ее мнению, отмена ограничений стала поворотным моментом в усилиях Вашингтона «наказать» Москву за боевые действия на Украине. Издание напомнило, что прошлым летом американская администрация ввели дополнительные пошлины против Индии из-за закупок российской нефти, но теперь совершила «резкий разворот».

«США временно сняли санкции с находящейся сейчас в море российской нефти, что позволило ее поставлять по всему миру. (...) "Это фактически означает уничтожение нефтяных санкций против России", — сказал (директор Greenberg Center Эдвард — прим. "Ленты. ру") Фишман», — говорится в статье.

При этом, как полагает NYT, это приведет к ухудшению отношений между США и Европой, которая скептически относится к военной операции против Ирана и намерена продолжать оказывать экономическое давление на Россию.

Ранее США разрешили продажу российской нефти, погруженной на танкеры до 12 марта. В генеральной лицензии указано, что операции с российскими судами разрешаются «до 00:01 по восточному летнему времени 11 апреля 2026 года».

