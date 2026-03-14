10:50, 14 марта 2026Россия

В Новой Москве за пострадавшим в ДТП с экскурсионным автобусом прилетел вертолет
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Новой Москве за одним из пострадавших в ДТП с экскурсионным автобусом прилетел вертолет. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, его доставили в больницу на вертолете. Всего в аварии пострадали восемь человек, среди которых двое — дети. Сейчас на месте происшествия работают медики и экстренные службы.

ДТП с участием экскурсионного автобуса произошло на Калужском шоссе, когда водителю одной из машин стало плохо. Он задел автобус с детьми. В результате еще несколько автомобилей въехали в него.

Ранее в субботу, 14 марта, сообщалось, что ДТП произошло в результате аварии микроавтобуса с мигрантами и автобуса с детьми.

    Последние новости

    Трамп допускал перекрытие Ормузского пролива еще до начала операции против Ирана

    В Абу-Даби арестовали десятки людей за съемку во время конфликта с Ираном

    В судьбе русского рока обнаружили важную роль офицера КГБ Владимира Владимировича

    В МИД раскрыли владельцев здания посольства Украины

    Посольство России ответило на заявление Великобритании о причастности к удару по Ираку

    Единственный призер Олимпиады от России рассказал о планах съехать на лыжах с Эвереста

    За пострадавшим в аварии с экскурсионным автобусом в российском регионе прилетел вертолет

    Группа «Каспийский Груз» отменила выступление на Кипре из-за пограничников

    Названы главные причины отеков по утрам

    Раскрыты самые востребованные специальности учителей в Москве

    Все новости
