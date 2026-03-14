Зеленский описал переговоры по Украине на фоне конфликта США с Ираном

Зеленский: Переговоры по Украине превратились в «Санта-Барбару»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры по Украине превратились в «Санта-Барбару» на фоне конфликта США с Ираном. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

По его словам, это произошло из-за войны на Ближнем Востоке. «Американцы сказали, что они готовы к встрече, но готовы только в Америке, потому что война и ситуация с безопасностью им запрещает сейчас выезжать с территории США», — сказал украинский лидер.

Ранее Зеленский заявил, что делегация Украины готова прилететь в США, но российская сторона отказалась и предложила провести переговоры в Турции или в Швейцарии, но американцы от такого варианта отказались. Он добавил, что вопрос состоятся ли переговоры или нет сейчас зависит от США.