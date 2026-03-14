Зеленский представил себя сыном Трампа

Зеленский заявил, что был бы не самым любимым сыном Трампа

Украинский лидер Владимир Зеленский оценил отношения с президентом США Дональдом Трампом и сказал, что был бы не самым любимым сыном главы Белого дома. Об этом он заявил в интервью France Inter.

«Мы разного возраста, и, возможно, из-за этой разницы он ожидает отношений как между отцом и сыном. Но я не его любимый сын», — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что не может назвать Трампа своим другом. В качестве примера украинский президент привел свои отношения с французским лидером Эммануэлем Макроном, с которым они «прошли путь вместе и помогают друг другу в трудные моменты».

Ранее Зеленский заявил, что переговоры по мирному урегулированию украинского конфликта затянулись как сериал «Санта-Барбара». Также он указал, что американцы не покидают США ради встречи с ним.