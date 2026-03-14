Зеленский заявил о нежелании американцев покидать США ради переговоров

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры по мирному урегулированию украинского конфликта затянулись как сериал «Санта-Барбара». Также, по его словам, американцы не покидают США ради встречи с ним, пишет Telegram-канал «Политика Страны».

Зеленский сказал, что США готовы к встрече с ним, но только на территории своей страны, так как конфликт на Ближнем Востоке запрещает им покидать Америку. Также лидер Украины подчеркнул, что украинская делегация была готова отправиться в Вашингтон или Майами, а США отвергли предложение российской стороны о проведении переговоров в Турции или Швейцарии.

Ранее в Кремле заявили, что место и дата проведения нового раунда переговоров по Украине пока не определены.

    Последние новости

    Бывший президент Украины обратился к Орбану со словами «остановись»

    Назван вызывающий особенно мучительное похмелье и запредельную нагрузку печень алкоголь

    Япония призвала отменить санкции на российскую нефть

    Москвичей предупредили о штрафах за выгул собак

    Два аэропорта Москвы перестали принимать самолеты

    В Крыму представили тяжелые последствия для полуострова без присоединения к России

    Назван срок исчезновения снега в Москве

    Раскрыто решение послов стран ЕС о санкциях в отношении российских бизнесменов

    Еще три беспилотника сбили на подлете к Москве

    Мошенники обманули известного ученого на сотни тысяч рублей

