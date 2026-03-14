Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
03:39, 14 марта 2026

В Африке женщина погибла при нападении слона, которого она приняла за мертвого
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Wolfgang Hasselmann / Unsplash

В Намибии 46-летняя женщина погибла после нападения слона, которого она по ошибке приняла за мертвого и решила сфотографироваться с ним. Об этом сообщает Daily Star.

Отмечается, что один из местных жителей выстрелил животному в ногу, и собравшиеся вокруг люди решили, что оно погибло. Клаудия Мваала подошла к слону, чтобы сфотографироваться с ним. Она коснулась головы животного и попросила сделать снимок. В этот момент слон резко поднялся и напал на нее.

«Она получила тяжелые травмы, ее внутренние органы были серьезно повреждены. Она погибла на месте», — рассказал один из очевидцев. В настоящее время проводится расследование, чтобы установить точные обстоятельства инцидента.

Ранее в штате Карнатака, Индия, 17-летняя студентка Пуджа стала жертвой дикого слона. Животное напало на девушку рядом с ее домом в деревне Беттатуру.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о предложении Путина к Трампу по иранскому урану

    Экс-советник Трампа возмутился «подарком» Кремлю

    Россиянам рассказали о предстоящих выходных на 2026 год

    Женщина попыталась сделать фото с мертвым слоном и поплатилась

    Посол допустил скорую встречу Путина и нового лидера Ирана

    Премьер Польши обвинил президента в подготовке к выходу страны из ЕС

    В США сделали признание после ответных ударов Ирана

    В российском регионе загорелся нефтезавод после атаки ВСУ

    Появились подробности об ударе ВСУ по российскому региону

    Иран обозначил условия для открытия Ормузского пролива

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok