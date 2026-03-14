Женщина попыталась сделать фото с мертвым слоном и поплатилась

В Африке женщина погибла при нападении слона, которого она приняла за мертвого

В Намибии 46-летняя женщина погибла после нападения слона, которого она по ошибке приняла за мертвого и решила сфотографироваться с ним. Об этом сообщает Daily Star.

Отмечается, что один из местных жителей выстрелил животному в ногу, и собравшиеся вокруг люди решили, что оно погибло. Клаудия Мваала подошла к слону, чтобы сфотографироваться с ним. Она коснулась головы животного и попросила сделать снимок. В этот момент слон резко поднялся и напал на нее.

«Она получила тяжелые травмы, ее внутренние органы были серьезно повреждены. Она погибла на месте», — рассказал один из очевидцев. В настоящее время проводится расследование, чтобы установить точные обстоятельства инцидента.

Ранее в штате Карнатака, Индия, 17-летняя студентка Пуджа стала жертвой дикого слона. Животное напало на девушку рядом с ее домом в деревне Беттатуру.