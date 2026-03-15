09:27, 15 марта 2026

Бизнесмена объявили в розыск по делу о мошенничестве экс-замдиректора «Калашникова»

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Бизнесмена Никиту Толчанова объявили в розыск по делу о мошенничестве экс-замдиректора по закупкам и логистике «Калашникова». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Предприниматель Толчанов Никита, скрывшийся от столичных следователей в Китае и выступавший в роли посредника в совершении мошенничества (статья 159 УК РФ) в рамках поставок средств защиты для нужд МО (Министерства обороны — прим. "Ленты.ру") РФ по контракту при выполнении гособоронзаказов, объявлен в розыск», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что его уголовное дело выделили в отдельное производство, оно связано с поставками продукции для концерна по завышенным ценам.

9 марта стало известно, что бывшего заместителя директора по закупкам и логистике концерна «Калашников» арестовали за мошенничество в особо крупном размере в рамках поставки средств защиты для нужд Министерства обороны России по контракту при выполнении гособоронзаказов.

