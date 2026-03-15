Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
18:49, 15 марта 2026Спорт

Чешская лыжница отказалась от совместного фото с россиянкой на Паралимпиаде

Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Чешские паралимпийцы — лыжница Симона Бубенчикова и ведущий спортсмен Давид Шрутек — отказались фотографироваться вместе с россиянкой Анастасией Багиян и ее ведущим Сергеем Синякиным на церемонии награждения на Паралимпиаде 2026 года в Италии. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости с места событий.

Багиян в классе NS1 (спортсмены с нарушением зрения) взяла третье золото Игр в Италии, выиграв гонку с раздельным стартом на 20 километров. Серебро досталось Бубенчиковой, бронза — китаянке Ван Юэ. После гимна России чехи не встали рядом с отечественными атлетами для общего фото призеров и также проигнорировали совместное селфи с россиянами и китайцами.

Багиян стала трехкратной чемпионкой Паралимпиады. До этого она победила в спринте и гонке на 10 километров с раздельным стартом.

Сборная России стала третьей в медальном зачете зимней Паралимпиады-2026. Россияне завоевали восемь золотых, одну серебряную и три бронзовых медали. Выше российской команды оказались только сборные США и Китая.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok