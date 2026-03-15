Чешская лыжница отказалась от совместного фото с россиянкой на Паралимпиаде

Лыжница Бубенчикова отказалась от совместного фото с Багиян на Паралимпиаде

Чешские паралимпийцы — лыжница Симона Бубенчикова и ведущий спортсмен Давид Шрутек — отказались фотографироваться вместе с россиянкой Анастасией Багиян и ее ведущим Сергеем Синякиным на церемонии награждения на Паралимпиаде 2026 года в Италии. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости с места событий.

Багиян в классе NS1 (спортсмены с нарушением зрения) взяла третье золото Игр в Италии, выиграв гонку с раздельным стартом на 20 километров. Серебро досталось Бубенчиковой, бронза — китаянке Ван Юэ. После гимна России чехи не встали рядом с отечественными атлетами для общего фото призеров и также проигнорировали совместное селфи с россиянами и китайцами.

Багиян стала трехкратной чемпионкой Паралимпиады. До этого она победила в спринте и гонке на 10 километров с раздельным стартом.

Сборная России стала третьей в медальном зачете зимней Паралимпиады-2026. Россияне завоевали восемь золотых, одну серебряную и три бронзовых медали. Выше российской команды оказались только сборные США и Китая.

