Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:02, 15 марта 2026Мир

Иран обвинил США в подготовке масштабной провокации

Совет нацбезопаности Ирана: США готовят атаку, похожую на теракт 11 сентября
Кирилл Луцюк

Фото: Sara K. Schwittek / Reuters

Власти США готовят масштабную провокацию, нацеленную против Ирана. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. Его процитировал Telegram-канал «Военный обозреватель».

По его словам, речь идет о подготовке спецслужбами Соединенных Штатов атаки, которая будет похожа на теракты, произошедшие 11 сентября 2001 года. Вину за случившееся Вашингтон собирается возложить на Иран.

Ранее министр иностранных дел Ирана заявил, что для ударов по арабским странам США используют беспилотный летательный аппарат LUCAS, который аналогичен иранскому дрону Shahed.

Тем временем, большинство демократов в Палате представителей Конгресса США потребовали от Пентагона раскрыть информацию о жертвах среди мирного населения Ирана в ходе войны. Особое внимание американские депутаты уделили инциденту с ударом по школе для девочек, в результате которого не стало 175 человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о паузе в переговорах по Украине из-за США

    Европейская страна возродит забытую технологию из-за проблем с газом

    Найден последний гражданин Советского Союза

    Песков рассказал о визите представителя Франции в Россию

    Песков указал на ошибку Европы по Украине

    Во Франции высказались об отправке военных на Ближний Восток

    Звезда реалити-шоу с терминальной стадией рака дала совет зрителям

    Жителя российского города оштрафовали за флаг с пентаграммой в окне

    Стало известно о планах Путина на следующую неделю

    Российская армия вступила в бой с «Азовом»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok