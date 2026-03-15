Иран обвинил США в подготовке масштабной провокации

Совет нацбезопаности Ирана: США готовят атаку, похожую на теракт 11 сентября

Власти США готовят масштабную провокацию, нацеленную против Ирана. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. Его процитировал Telegram-канал «Военный обозреватель».

По его словам, речь идет о подготовке спецслужбами Соединенных Штатов атаки, которая будет похожа на теракты, произошедшие 11 сентября 2001 года. Вину за случившееся Вашингтон собирается возложить на Иран.

Ранее министр иностранных дел Ирана заявил, что для ударов по арабским странам США используют беспилотный летательный аппарат LUCAS, который аналогичен иранскому дрону Shahed.

Тем временем, большинство демократов в Палате представителей Конгресса США потребовали от Пентагона раскрыть информацию о жертвах среди мирного населения Ирана в ходе войны. Особое внимание американские депутаты уделили инциденту с ударом по школе для девочек, в результате которого не стало 175 человек.