23:20, 15 марта 2026Мир

Иран осудили за удары по арабским странам

Марина Совина (ночной редактор)

Заместитель генерального секретаря Лиги арабских государств (ЛАГ) Хоссам Заки выступил с заявлением по действиям Ирана. Об этом он высказался в интервью телеканалу Sky News Arabia.

Заки заявил, что Иран совершил стратегическую ошибку, решив наносить удары по арабским странам. По его мнению, эти действия выходят за рамки международного права.

«Мы работали над мобилизацией международной поддержки для осуждения иранских атак. Арабское руководство проявило большую мудрость в противодействии иранской агрессии», — заключил Заки.

Ранее министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди одновременно осудил США и Иран. Он призвал все стороны конфликта прекратить огонь и решить разногласия с помощью дипломатии.

