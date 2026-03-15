03:13, 15 марта 2026

Известную модель нашли мертвой в собственном доме

27-летняя модель Айшегюль Эраслан найдена мертвой в собственном доме в Стамбуле
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Известную 27-летнюю модель и телеведущую Айшегюль Эраслан нашли мертвой в собственном доме в Стамбуле. Об этом сообщает Haberler.

Накануне смерти девушка на своей страничке в популярной социальной сети опубликовала фотографию с запиской, в которой написала, что никому не причиняла вреда и просит ухаживать за ее собаками, а также извинилась перед отцом. Многие сочли это за прощальную записку.

Однако ее друг и фотограф Семих Паланчи заявил, что это вовсе не подчерк Айшегюль и обратился в полицию. После получения заключения о вскрытии, Паланчи сообщил, что девушку задушили, оставив как отвлекающий маневр порезы на запястьях.

Расследование смерти молодой модели продолжается.

Ранее стало известно о смерти 46-летней женщины, которая решила сделать фото с «умершим» слоном.

